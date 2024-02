Στίβεν Σμιθ: «Αν οι Νικς επιστρέψουν υγιείς, θα κερδίσουν τους τελικούς Ανατολής» (vid)

O γνωστός παρουσιαστής είπε μια φράση που σίγουρα θα συζητηθεί.

Πάντα τα λεγόμανα του γνωστού παρουσιαστή και δημοσιογράφου Στιβεν Σμιθ βάζουν... φωτιά και δημιουργούν ντόρο στο ΝΒΑ. Για άλλη μια φορά έγινε το ίδιο. Είναι γνωστή η αδυναμία του προς τους Νικς, αφού είναι η ομάδα που υποστηρίζει. Οι φετινές εμφανίσεις φαίνεται πως τον έχουν κερδίσει.

Σε σημείο πως τους βλέπει να φτάνουν στους τελικούς του όπως χαρακτηριστικά δήλωσε. «Αν οι Νικς επιστρέψουν υγιείς, θα κερδίσουν τους τελικούς Ανατολής». Από τη Νέα Υόρκη απουσιάζει εδώ και καιρό λόγω τραυματισμού ο Τζούλιους Ραντλ, μια κομβική απώλεια για τις φιλοδοξίες τους.

"If the New York Knicks come back healthy, they're going to the Conference Finals." 🗣️ @stephenasmith has confidence in his team. pic.twitter.com/5K8Bb47vSQ