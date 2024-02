Πέρκινς: «Το All-Star Game ήταν ντροπιαστικό και ασέβεια προς το μπάσκετ»! (vid)

Ο πρώην παίκτης του ΝΒΑ και νυν τηλεσχολιαστής, Κέντρικ Πέρκινς εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την εικόνα που παρουσίασαν οι All-Stars και τους 397 πόντους που μπήκαν στον αγώνα της Ιντιανάπολις.

Ο Κέντρικ Πέρκινς, πρωταθλητής με τους Μπόστον Σέλτικς το 2008 και νυν τηλεσχολιαστής του ΝΒΑ ξέσπασε για το θέαμα στο πρόσφατο All-Star Game, εξηγώντας πως η εικόνα που παρουσίασαν οι All-Stars στην Ιντιανάπολις ήταν ντροπιαστική για το ίδιο το άθλημα του μπάσκετ.

Πρόκειται για τον αγώνα όπου η Ανατολή επικράτησε της Δύσης με 211-186 ενώ έγιναν μόλις τρία φάουλ! Ο Πέρκινς ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το να είσαι All-Star είναι μεγάλη τιμή. Έπαιξα στο ΝΒΑ 14 χρόνια και δεν κατάφερα ποτέ να παίξω σε ένα All-Star Game, ήμουν κοντά μια φορά όμως ο Αλ Χόρφορντ με ξεπέρασε λόγω μίας ψήφου ενός προπονητή. Οι παίκτες δεν θα το πουν δημόσιως, όμως πρέπει το NBA να τους δώσει κίνητρο μέσω κέρδους έτσι ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστικό το All-Star Game.

Αν πας πίσω και δεις όλους τους θρύλους που έχουν παίξει στα παιχνίδια, για να είμαι ειλικρινής, ήταν ντροπιαστικό και ήταν ασέβεια προς το παιχνίδι του μπάσκετ. Αν ήμουν ο Άνταμ Σίλβερ, θα είχα τσαντιστεί όπως εκείνος εκείνο το βράδυ γιατί ήταν μια ντροπή σε όλο το παρκέ».

.@KendrickPerkins says the All-Star game was a complete embarrassment all across the board. pic.twitter.com/eLmA4MGsHn