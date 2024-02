Ο Μάικ Κόνλεϊ θα μείνει μέλος των Μινεσότα Τίμπεργουλβς μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-2006.

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς δεν ενδιαφέρονται μόνο για τον νεανικό πυρήνα των παικτών που τους έχει φέρει στις πρώτες θέσεις της Δύσης, τη φετινή σεζόν. Προσέχουν και το μέλλον τους, κοιτώντας στους βετεράνους παίκτες που διαθέτουν στο ρόστερ τους.

Ένας απ' αυτούς είναι ο Μάικ Κόνλεϊ, ο οποίος τη φετινή σεζόν μετράει 10.6 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 6.4 ασίστ με 50 συμμετοχές στην αρχική πεντάδα! Ο 36χρονος γκαρντ θα παραμείνει στους Τίμπεργουλβς μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-2026 (έναντι $21 εκατομμυρίων), αφού οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε επέκταση δύο ετών.

Με αυτή την κίνηση η Μινεσότα προλαβαίνει την αγορά των ελεύθερων, όπου θα έμπαινε ο Κόνλεϊ το καλοκαίρι και ενισχύει το ρόστερ για την επόμενη σεζόν. Ο Κόνλεί ήταν το Νο4 στο Draft του 2007, επιλογή των Μέμφις Γκρίζλις.

Minnesota Timberwolves G Mike Conley Jr. has agreed on a two-year $21 million extension, Steven Heumann and Jess Holtz of @CAA_Basketball tell ESPN. The Timberwolves keep Conley Jr. out of summer free agency and in backcourt thru 2025-2026. pic.twitter.com/M9MSc3zdsr