Όρεξη για πλάκα είχαν τόσο τόσο Τσαρλς Μπάρκλεϊ όσο και ο Ντρέιμοντ Γκριν στο περιθώριο του All Star Game στην Θ

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς βρίσκονται στο 27-26 ρεκόρ και πιο συγκεκριμένα στην 10η θέση της Δυτικής Περιφέρειας.

Όπερ και σημαίνει ότι κάνουν την δική τους προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή στο play-in tournament, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Τσαρλς Μπάρκλεϊ.

Μόνο που υπολόγιζε χωρίς την... απάντηση του Ντρέιμοντ Γκριν. Αρχικά ο «Sir» θέλησε να κάνει πλάκα στον παίκτη των Γουόριορς, λέγοντας του με το χαμόγελο στα χείλη: «Καλή τύχη στο play-in» προκαλώντας την αντίδρασή του «χτυπώντας» στο αδύνατο σημείο του: «Έλα, πάρε το δαχτυλίδι».

Και αυτό διότι, όπως είναι γνωστό, ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ δεν έχει καταφέρει να πάρει ποτέ στην καριέρα του δαχτυλίδι πρωταθλητή.

Δείτε τον απολαυστικό διάλογο

Charles Barkley: "Good luck in the play-in."



Draymond Green: "Here, Chuck. Take my ring." 😂pic.twitter.com/DTuoFiv4FR