Λεμπρόν για το πιθανό trade στους Γουόριορς: «Το έμαθα όταν το έμαθαν όλοι» (vid)

Αν και κυκλοφόρησε η φήμη ότι έγινε ύστατη προσπάθεια από τους Γουόριορς να αποκτήσουν τον Λεμπρόν Τζέιμς, εκείνος υποστήριξε ότι το έμαθε όταν κυκλοφόρησε στην δημοσιότητα.

Άραγε υπήρχε φωτιά πίσω από τον καπνό της φήμης για τον Λεμπρόν Τζέιμς και τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς;

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφόρησε η είδηση ότι οι «Πολεμιστές» προσπάθησαν να κάνουν το colpo grosso στην εκπνοή της trade deadline προκειμένου να αποκτήσουν τον Λεμπρόν.

Εκείνος ωστόσο δήλωσε πλήρη άγνοια λέγοντας χαρακτηριστικά στο περιθώριο του All Star Game: «Δεν προχώρησε κάτι τέτοιο. Άλλωστε και εγώ το έμαθα όταν το έμαθε και όλος ο κόσμος. Μερικές φορές γίνονται συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες. Και δεν τις μαθαίνεις ποτέ. Το αν ήταν αλήθεια ή όχι, δεν το ξέρω. Δεν έφτασε ποτέ σε εμένα. Το έμαθα όταν το έβγαλαν έξω οι δημοσιογράφοι» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Λεμπρόν Τζέιμς.

