Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε για άλλη μια φορά την ιδιαίτερη σχέση που έχει με τον αδερφό του, Θανάση σε video για το νέο του signature shoe.

Οι σχέσεις μεταξύ του Γιάννη και του Θανάση Αντετοκούνμπο είναι πολύ δυνατές, με τα δύο αδέρφια να είναι πάντα σαν... γροθιά. Το νέο παπούτσι του Greek Freak θα είναι αφιερωμένο στον Θανάση και μάλιστα θα υπάρχουν τα νούμερα τους (το Νο.34 και το Νο.43). Επίσης στο πλάι θα φαίνεται η φράση «Thanasis Thanks for sharing», αφού ο Θανάσης έδινε τα παπούτσια του στον Γιάννη για να μπορέσει να παίξει μπάσκετ.

Ο superstar των Μπακς ανέβασε ένα video με την ιστορία με τον αδερφό του από τα παλιά, ενώ φαίνεται και το νέο παπούτσι. Κόκκινο και λευκό. Μάλιστα ο Γιάννης έντυσε το συγκεκριμένο video με τη φράση: «Δεν θα τα είχα καταφέρει χωρίς εσένα. Σε ευχαριστώ που μοιραζόσουν, Θανάση», έγραψε σε ένα ξεχωριστό video.

Δείτε το video

I couldn’t have done it without you. Thank you for sharing @Thanasis_ante43 🙏🏾🙌🏾🤎 pic.twitter.com/4Z3WLbQ5vs