Για κακούργημα 3ου βαθμού που απόπειρα στραγγαλισμού/πνιγμού κατά της μητέρας των παιδιών του συνελήφθη ο Μπριν Φορμπς.

Φρικιαστικές είναι οι αποκαλύψεις σχετικά με τον Μπριν Φορμπς. Ο πρώην συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς συνελήφθη για κακούργημα 3ου βαθμού που αφορά απόπειρα στραγγαλισμού/πνιγμού της μητέρας των παιδιών του.

Μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ, ο Φορμπς φαίνεται πως χτύπησε τη μητέρα των παιδιών του, ασκώντας βία πάνω της, με τα δικαστικά έγγραφα να αναφέρουν τη φράση «αν μπορείς να μιλήσεις τότε δε σε πνίγουν» και εκείνη να του λέει ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει. Θυμίζουμε πως ο Φορμπς πριν από έναν χρόνο είχε συλληφθεί ξανά με την κατηγορία ενδοοικογενειακής βίας.

According to court documents, Forbes struck the mother of his two children before choking her.



He allegedly told her "if you can speak then you are not being choked" when she told him she couldn't breathe.