Ο Τζίμι Μπάτλερ δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση των Μαϊάμι Χιτ με τους Μπόστον Σέλτικς (απόψε, 21:00) λόγω πένθους.

Ο Τζίμι Μπάτλερ θα μείνει εκτός των υποχρεώσεων των Μαϊάμι Χιτ για άγνωστο χρονικό διάστημα. Η ομάδα της Φλόριντα ανακοίνωσε την απουσία του από την αναμέτρηση απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς (απόψε στις 21:00), η οποία είναι μία από τις δύο το βράδυ της Κυριακής, λόγω της τέλεσης του Super Bowl.

Ο Μπάτλερ έλαβε άδεια από την ομάδα του, εξαιτίας ενός θανάτου στην οικογένειά του, δίχως να δίνονται διευκρινήσεις για ποιον ή ποια πρόκειται.

Η ανακοίνωση προσθέτει πως η οικογένεια ζητά το σεβασμό όλων αναφορικά με τις όποιες διαρροές, ενώ τονίζουν ότι θα υπάρχει ροή ενημερώσεων, εφόσον υπάρχουν νέα δεδομένα και κριθεί απαραίτητο να δοθούν στη δημοσιότητα.

Statement on Jimmy Butler per his agent, Bernie Lee



Jimmy Butler has been granted a leave of absence as he deals with the death of a family member. Jimmy and his family ask for privacy at this point in time as they navigate this loss. Updates will be given when appropriate.