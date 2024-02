Ο Κρις Φιντς των Τίμπεργουλβς θα είναι ο προπονητής της ομάδας της Δύσης στο All Star Game.

Όπως έγινε γνωστό τα ξημερώματα της Δευτέρας (5/2) ο προπονητής των πρωτοπόρων της δυτικής περιφέρειας του NBA, Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Κρις Φιντς θα είναι ο προπονητής της ομάδας της Δύσης στον αγώνα του All Star Game.

Λίγες εβδομάδες έχουν μείνει πλέον για το εορταστικό τριήμερο γεμάτο μπασκετική δράση στην έδρα των Πέισερς στην Ιντιάνα, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 16 μέχρι και τις 18 Φεβρουαρίου.

Τον αντίστοιχο ρόλο αλλά για την αντίπαλη ομάδα, έχει αναλάβει ο νέος προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς, Ντοκ Ρίβερς.

Timberwolves head coach Chris Finch and staff will coach the WEST during the 2024 #NBAAllStar Game (Sunday, 2/18 on TNT). pic.twitter.com/5pnJ2ZrkpN