«Ο ΛεΜπρόν δεν θα γίνει ούτε θα ζητήσει ανταλλαγή», λέει ο μάνατζέρ του

Ο μάνατζερ του ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο Ριτς Πολ ξεκαθάρισε ότι ο πελάτης του δεν πρόκειται να γίνει ούτε θα ζητήσει ανταλλαγή, ενόψει του φινάλε της επιτρεπόμενης περιόδου.

Εκείνη η κλεψύδρα που πόσταρε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, οδήγησε σε πολλά σενάρια. Στο τέλος της παραμονή τους Ντάρβιν Χαμ στον πάγκο των Λος Άντζελες Λέικερς. Ή στο φινάλε της συνεργασίας του ΛεΜπρόν με τους Λέικερς.

Ο Τζέιμς δεν βρέθηκε στη διάθεση των δημοσιογράφων για να σχολιάσει το... emoji και τα σενάρια πήραν «φωτιά».

Τουλάχιστον το δεύτερο κομμάτι διαψεύστηκε, από τον μάνατζερ του Τζέιμς και ιδιοκτήτη της Clutch Sports, Ριτς Πολ.

«Ο ΛεΜπρόν δεν θα γίνει, ούτε θα ζητήσει να γίνει ανταλλαγή», ήταν η δήλωσή του στο ESPN.

