Ο Βινς Κάρτερ επέλεξε τους παίκτες που θα έπαιρναν μέρος στον διαγωνισμό καρφωμάτων των ονείρων του.

Είναι ο κορυφαίος dunker στην ιστορία του ΝΒΑ και σίγουρα η γνώμη του σε αυτό το θέμα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Ο Βινς Κάρτερ επέλεξε τους τωρινούς παίκτες που θα βρισκόντουσαν στον διαγωνισμό καρφωμάτων των ονείρων του.

Ο Vinsanity διάλεξε τους Μακ ΜακΚλάνγκ, Σέντον Σαρπ, Όμπι Τόπιν, Ντέρικ Τζόουνς, Τρέι Μέρφι και Τζέιλεν Λεκ. Και αν ο πρώτος είναι γνωστός dunker και οι 4 επόμενοι παίζουν στο ΝΒΑ, ο τελευταίος αγωνίζεται στη G-League και στους Rio Grande Valley Vipers. Ο ΜακΚλάνγκ είχε κερδίσει τον διαγωνισμό καρφωμάτων το 2023.

Από την πλευρά του ο απίθανος Κάρτερ είχε πάρει τον διαγωνισμό το 2000 σε μία από τις κορυφαίες παραστάσεις στην ιστορία του θεσμού. Ένας παίκτης που είχε φτερά στα πόδια όταν μάγευε στο ΝΒΑ και ήταν απόλαυση να τον βλέπεις να απογειώνεται.

