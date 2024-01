Ο Στεφ Κάρι δε... σβήνει φέτος και έχει ήδη σκοράρει 195 τρίποντα, 40 περισσότερα από τον δεύτερο της λίστας Λούκα Ντόντσιτς.

Κάθε του εμφάνιση και μία παράσταση. Ο Στεφ Κάρι πραγματοποίησε άλλη μία εντυπωσιακή βραδιά από το τρίποντο και με 8/13 από την περίμετρο έφτασε τους 37 πόντους, δίνοντας στους Γουόριορς μία τεράστια νίκη απέναντι στους Σίξερς.

Παράλληλα ο Κάρι άνοιξε την ψαλίδα με τους... διώκτες του στα εύστοχα τρίποντα. Εκεί όπου πραγματικά ο σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς δεν έχει αντίπαλο. Ο κορυφαίος σουτέρ στην ιστορία του NBA μετράει φέτος 195 εύστοχα σουτ από τα 7.25μ., νούμερο που δεν είναι απλώς μεγαλύτερο από οποιουδήποτε άλλου.

Most threes this season:



195 — Steph

155 — Luka



Curry is on pace for 390 threes. pic.twitter.com/VdA2eaULYo