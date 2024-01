Λέικερς: Έχουν 233 βολές παραπάνω από τους αντιπάλους, ενώ είναι τελευταίοι στα drives

Oι Λέικερς παίρνουν αρκετές περισσότερες βολές από τις αντιπάλους της στα ματς τους, ενώ είναι στον πάτο στα drives.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν υπάρχουν αρκετές φωνές αντιπάλων ομάδων των Λέικερς για τη διαιτησία με πιο πρόσφατο παράδειγμα τον προπονητή των Ράπτορς που έγινε έξαλλος στη συνέντευξη Τύπου και είπε μεταξύ άλλων : «Μ@λ@κι@ς, ντροπή στους διαιτητές, αν ήταν ας μην κατεβαίναμε». Φυσικά υπάρχουν και ματς που οι λιμνάνθρωποι διαμαρτύρονται για τη διαιτησία.

Πάντως η παρέα του ΛεΜπρόν και του Ντέιβις έχει σουτάρει 233 περισσότερες βολές από τους αντιπάολους της μέσα στη σεζόν, τη μεγαλύτερη διαφορά που υπάρχει στο ΝΒΑ. Επιπλέον οι λιμνάνθρωποι είναι τελευταίοι στα drives που επιχειρούν.

Ένα πολύ ιδιαίτερο στατιστικό όπως το παρουσιάζει το NBA Buzz.

