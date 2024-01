Ο Εμπίντ θα μείνει εκτός κόντρα στους Μπλέιζερς και πλέον υπάρχει κίνδυνος να βγει από τη κουβέντα για το βραβείο του MVP.

Από το ΝΒΑ ερευνούν την απουσία του Τζοέλ Εμπίντ στο ματς των Σίξερς με τους Νάγκετς. Ο Καμερουνέζος θα είναι off και για την αναμέτρηση κόντρα στους Μπλέιζερς, κάτι που στο τέλος μπορεί να επηρεάσει και το βραβείο του MVP.

Πλέον ο Εμπίντ θα μπορεί να χάσει άλλα πέντε ματς για να είναι στην... κουβέντα για MVP, διότι να φτάσει στα 6 τότε θα βγει εκτός. Ο Τζοέλ θα είναι εκτός κόντρα στο Πόρτλαντ λόγω προβλήματος στο γόνατο.

Ένας παίκτης θα πρέπει να έχει αγωνιστεί σε τουλάχιστον 65 παιχνίδια της Regular Season, ώστε να μπορεί να μπει στην κουβέντα για κάποιο βραβείο. Αυτή τη στιγμή ο Jojo είναι φαβορί για το back to back MVP.

Joel Embiid can only miss FIVE more games to be eligible for the 2023-24 MVP award.



Embiid is out against Portland tonight due to a left knee injury.



Will Embiid miss out on MVP due to the new rule? 🤔 pic.twitter.com/SuJTmFSLRW