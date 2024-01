Το ΝΒΑ αναμένεται να ξεκινήσει έρευνα για την απουσία του Τζοέλ Εμπίντ κόντρα στους Νάγκετς.

Ο Τζοέλ Εμπίντ δεν είχε αγωνιστεί στο ματς των Σίξερς με τους Νάγκετς. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια το ΝΒΑ αναμένεται να ερευνήσει την απόφαση των Σίξερς να έχουν τον Καμερουνέζο εκτός στην αναμέτρηση με το Ντένβερ.

«Ο Εμπίντ δεν ήταν στο injury report 15 λεπτά πριν το τζάμπολ και σίγουρα αυτό είναι κάτι που η λίγκα πρέπει να ερευνήσει», ήταν τα λόγια του έγκυρου ρεπόρτερ του ΝΒΑ. Για την ιστορία οι Νάγκετς επικράτησαν με 111-105 των Σίξερς.

Φέτος ο Εμπίντ πάει ξανά για MVP, μετρώντας 36 πόντους, 11.4 ριμπάουντ και 5.8 ασίστ κατά μέσο όρο.

