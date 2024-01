Γουόλτον για Γιόκιτς: «Ένας από τους κορυφαίους παίκτες ever»

Ο Μπιλ Γουόλτον έσταξε μέλι για τον ηγέτη των πρωταθλητών Νάγκετς, Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Νίκολα Γιόκιτς ανήκει τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στους 3-4 κορυφαίους παίκτες του πλανήτη, κάνοντας πράματα και θάματα με τη φανέλα των Νάγκετς. Έχει πάρει στα χέρια του βραβείο του MVP, ενώ τη σεζόν που πέρασε κατάκτησε και το πρωτάθλημα στο ΝΒΑ.

Για τον Σέρβο σέντερ μίλησε ο θρύλος του ΝΒΑ, Μπιλ Γουόλτον και τον αποθέωσε. «Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ένας εκ των κορυφαίων παικτών στην ιστορία του ΝΒΑ από κάθε πτυχή», ήταν τα λόγια του.

O Γουόλτον έπαιξε στο ΝΒΑ από το 1974 μέχρι το 1988 και πανηγύρισε πρωτάθλημα με τους Μπλέιζερς το 1977 και τους Σέλτικς το 1986. Ήταν MVP Finals του 1977 και MVP του 1978. Στάθηκε άτυχος σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω των τραυματισμών.

Bill Walton says that Jokic is one of the best to ever do it. 👏 pic.twitter.com/EioaK7FY3a