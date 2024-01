Το επικό tweet του Γουίλιαμς για Ντόντσιτς: «Εδώ βλέπετε 82 πόντους μαζί»

Ο Γκραντ Γουίλιαμς θέλησε με αρκετή δόση χιούμορ να κλέψει λίγη από τη δόξα του Λούκα Ντόντσιτς και τους 73 πόντους που πέτυχε απέναντι στους Χοκς.

Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι το... κέντρο του κόσμου από τα ξημερώματα. Ο απίθανος Σλοβένος έβαλε 73 πόντους σε μια μοναδική παράσταση απέναντι στους Χοκς και χάρισε μια ακόμα νίκη στους Μάβερικς. Φυσικά η ξεχωριστή του εμφάνιση πανηγυρίστηκε με ξεχωριστό τρόπο στα αποδυτήρια και ο Γκραντ Γουίλιαμς έδειξε το χιούμορ του.

Ο φόργουορντ των Μάβερικς πέτυχε 9 πόντους στην αναμέτρηση αλλά τους συνδύασε με τους 73 του Ντόντσιτς για να βγάλει το άθροισμα των 82, όπως και πόσταρε στη φωτογραφία που ανέβασε.

«Εδώ βρίσκονται 82 πόντοι. Συγχαρητήρια αδερφέ μου, ήταν εκπληκτικό που το ζήσαμε από κοντά» έγραψε στο twitter, με αρκετή δόση χιούμορ για να σχολιάσει τα... μαγικά του Λούκα Ντόντσιτς.

82 points right here💪🏽 Congrats brother that was special to witness it pic.twitter.com/P6MbW8Zuth