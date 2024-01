Ντόντσιτς για την 73αρα στην επέτειο του θανάτου του Κόμπι: «Είναι απίστευτο και ξεχωριστό, εύχομαι να ήταν εδώ» (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς μίλησε για το γεγονός ότι έβαλε 73 πόντους την ημέρα της επετείου από τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ.

Οι Ντάλας Μάβερικς κατάφεραν να πάρουν τη νίκη μέσα στην έδρα των Ατλάντα Χοκς, επικρστώντας με 148-143, σε ένα ματς που παρά το μεγάλο σκορ δεν πήγε στην παράταση ενώ την παράσταση έκλεψε ο Λούκα Ντόντσιτς.

Ο λόγος; Οι 73 πόντοι που σημείωσε μέσα 44:43 λεπτά που πέρασε εντός παρκέ. Ο ίδιος μάλιστα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου είχε ήδη 41 πόντους ενώ συνολικά μπόρεσε να μαζέψει και 10 ριμπάουντ!

Αυτή είναι η 4η καλύτερη επίδοση στην ιστορία του NBA και ταυτόχρονα η καλύτερη όλων των εποχών από κάποιον Ευρωπαίο στο πρωτάθλημα της άλλης πλευράς του Ατλαντικού.

Μάλιστα, όλα αυτά έγιναν την ημέρα όπου συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ, με τον Σλοβένο σταρ στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα να μιλάει για τον θρύλο του παγκόσμιου μπάσκετ.

«Είναι απίστευτο και ξεχωριστό. Όλοι αγαπάμε τον Κόμπι. Ήταν μία μεγάλη τραγωδία. Δεν το πιστεύω ότι πέρασαν ήδη 4 χρόνια. Είναι ξεχωριστό που το σημείωσα αυτή την μέρα. Προφανώς εύχομαι να ήταν εδώ».

