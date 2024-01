Αυτή είναι η πρώτη φορά μετά από το 1962, μέσα σε μία εβδομάδα, 4 διαφορετικοί παίκτες σημείωσαν από 60 ποντους και πάνω.

Η εβδομάδα στο NBA κύλησε με μπόλικο σκοράρισμα… ίσως και πάρα πολύ. Αποκορύφωμα, οι 73 πόντοι που σημείωσε ο Λούκα Ντόντσιτς στον αγώνα των Ντάλας Μάβερικς με τους Ατλάντα Χοκς.

Αυτή ήταν μάλιστα η τέταρτη φορά μέσα στις τελευταίες επτά ημέρες όπου ένας κάποιος παίκτης κατάφερε να σημειώσει από 60 πόντους και πάνω.

Σύμφονα με το NBA, τελευταία φορά που 4 διαφορετικοί παίκτες κατάφεραν να βρουν 60+ πόντους μέσα σε αυτό το διάστημα, έγινε πριν από 62 χρόνια, δηλαδή το 1962!

This is the 1st time since 1962 there’s been 4 60+ scorers in a week, all previous events happened with Wilt Chamberlain and/or Jerry West.



Joel Embiid vs SAS: 70 points - 1/22/2024

Karl-Anthony Towns vs CHA : 62 points - 1/22/2024

Luka Doncic vs ATL: 73 points - 1/26/2024

