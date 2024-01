Ο απίθανος Τζοέλ Εμπίντ πέτυχε την 20ή συνεχόμενη 30άρα του στο NBA και έπιασε τους Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, Τζέιμς Χάρντεν στη σχετική λίστα.

Ο Τζοέλ Εμπίντ συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία. Στον δρόμο για το MVP και της φετινής σεζόν, ο ψηλός των Σίξερς πραγματοποίησε άλλο ένα απίθανο επίτευγμα, μετά τη νίκη της ομάδας του επί των Χόρνετς.

Ο Εμπίντ έκλεισε το παιχνίδι με 33 πόντους, κάτι που αυτόματα σήμανε πως για 20 διαδοχικές αναμετρήσεις γράφει 30+ στο κοντέρ του. Με αυτό ως δεδομένο, ο Εμπίντ έπιασε στη σχετική λίστα τους Τζέιμς Χάρντεν και Γουίλτ Τσάμπερλεϊν.

Αμφότεροι είχαν σεζόν με 20 παιχνίδια στα οποία σκόραραν 30 ή περισσότερους πόντους και πλέον ο Εμπίντ έγινε ο τρίτος της λίστας. Μάλιστα ο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν έχει πετύχει το συγκεκριμένο τέσσερις φορές, με την τελευταία να αποτελεί και την πιο εντυπωσιακή, αφού το σερί του έφτασε στα 65 παιχνίδια, μετρώντας μάλιστα 50.4 πόντους μέσο όρο τη σεζόν 1961-62.

Τη φετινή σεζόν ο Εμπίντ μετράει 35 πόντους μέσο όρο, πηγαίνοντας ολοταχώς για το back to back MVP.

h/t @EliasSports