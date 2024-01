Ένα από πλέον ιστορικά περιοδικά του πλανήτη, το Sports Illustrated βρίσκεται κατάφατσα με το «λουκέτο».

Το Sports Illustrated διένυσε ένα τεράστιο διάστημα ζωής με κάποια από τα εξώφυλλά του να λογίζονται ως εμβληματικά στην ιστορία του Τύπου. Το προσωπικό του SI τελεί υπό απόλυση, αφού η εταιρία που το εκδίδει (η Star Arena) έχασε την πληρωμή ύψους 2.8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Με αποτέλεσμα το Authentic Group να προχωρήσει στη λύση του «λουκέτου». Αυτή φαντάζει ως η πιο πιθανή αυτή τη στιγμή, εκτός και αν συμβεί κάτι συνταρακτικό.

Ανάμεσα στα εξώφυλλα που έχει εκδώσει το Sports Illustrated είναι αυτά με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, όταν πρωτοσυστήθηκε στον κόσμο του ΝΒΑ και όταν κατέκτησε το πρωτάθλημα στο ΝΒΑ με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς. Παράλληλα, την πρώτη σελίδα έχουν κοσμήσει ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Κόμπι Μπράιντ, ο Λάρι Μπερντ, αλλά και αθλητές απ' όλα τα σπορ παγκοσμίως.

Επίσης, το SI έγινε πασίγνωστο και από τις ειδικές εκδόσεις με μαγιό, όπου συνήθως διάσημες αθλήτριες έκαναν φωτογραφίσεις με εμφάνιση... παραλίας.

RIP Sports Illustrated



The covers alone could tell a full story pic.twitter.com/YfFG7PYcn5