Όπως όλα δείχνουν, το All Star Game του NBA για το 2026 θα πραγματοποιηθεί στο νέο στάδιο των Λος Άντζελες Κλίπερς.

Σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, το All Star Game του NBA του 2026 θα γίνει στην Καλιφόρνια και πιο συγκεκριμένα στο καινούργιο γήπεδο των Λος Άντζελες Κλίπερς, του οποίου η κατασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2024.

Τη τωρινή αγωνιστική περίοδο, σε λίγες εβδομάδες, θα πραγματοποιηθεί στην Ιντιανάπολις και το στάδιο των Ιντιάνα Πέισερς ενώ το 2025 είναι προγραμματισμένο για το Σαν Φρανσίσκο και την έδρα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

