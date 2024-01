Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε την αδυναμία που έχει στην κόρη του.

Οι Μπακς ανέβασαν video με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μιλά για την κόρη του, στην οποία έχει αδυναμία (γεννήθηκε τον Σεπτέμβρη του 2023). Ο Greek Freak μίλησε και μετά το τέλος του ματς κόντρα στους Σέλτικς, αναφέροντας πως μπήκαν πιο έτοιμοι μετά τις 4 ήττες στα 5 τελευταία ματς.

«Είχαμε μεγαλύτερο πάθος φτάνοντας στον αγώνα με τέσσερις ήττες στα πέντε τελευταία παιχνίδια. Αν δεν παίζεις καλά με τους Σέλτικς, μπορεί να ξεφτιλιστείς. Είχαμε έναν σεβασμό ή έναν φόβο, αν θέλετε. Ξέραμε πως έπρεπε να εμφανιστούμε καλύτεροι. Χθες κάναμε μια πολύ καλή προπόνηση και ξέραμε τι έπρεπε να κάνουμε. Στην άμυνα ήμασταν πολύ καλοί, βγάλαμε ενέργεια και καλύπταμε ο ένας τον άλλο, δεν επιτρέψαμε στους Σέλτικς να εκτελέσουν πολλά ελεύθερα τρίποντα.

Θα πρέπει να είμαστε σε μεγαλύτερη εγρήγορση γενικά, δεν πρέπει να εμφανίζουμε τέτοιο πρόσωπο μόνο όταν αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη ομάδα. Η προσπάθεια πρέπει να είναι εκεί κάθε βραδιά. Νιώθω ότι μετά από αυτή τη νίκη η ομάδα ήρθε πιο κοντά. Η χημεία μας είναι καλύτερη, πιστεύουμε ο ένας τον άλλο και ελπίζω να συνεχιστεί αυτό», είπε αρχικά.

Για την άμυνα είπε: «Πρέπει να παίξουμε άμυνα για να κερδίσουμε σε υψηλό επίπεδο. Αν θέλουμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα, θα πρέπει να σταματήσουμε αντιπάλους με την άμυνά μας. Είχαμε κερδίσει τους Νετς του Ντουράντ και του Ίρβινγκ δεχόμενοι 83 πόντους. Αυτή τη στιγμή η άμυνά μας δεν είναι στο επίπεδο που θέλουμε, αλλά μπορεί να γίνει καλύτερη. Αν συνεχίσουμε έτσι, μπορεί να βελτιωθεί»

Η πιο ωραία στιγμή ήταν όταν μίλησε για την κόρη του: «Είμαι πάρα πολύ πιο συνδεδεμένος με την κόρη μου. Αγαπάω τους δύο μου γιους. Υπάρχει διαφορά δυναμικής ανάμεσα σε εμάς τα αγόρια. Μπορούμε να παίζουμε αθλήματα, να “παλεύουμε”, αλλά είναι διαφορετικά με την κόρη μου. Αγκαλιές, φιλιά»

