Όπως όλα δείχνουν πλέον το draft του ΝΒΑ θα... σπάει σε δύο μέρες.

Τα προηγούμενα χρόνια το draft του ΝΒΑ γινόταν σε μία μέρα, με τις ομάδες να επιλέγουν τα κορυφαία prospects. Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι από την νέα σεζόν αυτό πιθανότατα θα αλλάξει.

Το ΝΒΑ θα... σπάσει το draft σε δύο ημέρες, αλλάζοντας όσα ξέραμε για δεκαετίες. Το draft του 2024 θα γίνει στις 26 και 27 Ιούνη στο Barclays Center και το μόνο που μένει για να έχουμε ανακοινώσεις, είναι να εγκριθεί και από Ένωση Παικτών του ΝΒΑ.

Ο πρώτος γύρος θα διεξάγεται την πρώτη μέρα και την επόμενη θα έχουμε τον δεύτερο γύρο με σκοπό οι ομάδες να δουν καλύτερα τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν, αλλά και ενδεχόμενες ανταλλαγές. Μεγάλο ρόλο παίζουν και τα τηλεοπτικά, αφού τα τηλεοπτικά δίκτυα δεν ήθελαν να κρατά τόσες ώρες το draft και να... κουράζει τον τηλεθεατή. Πλέον θα μοιραστεί σε δύο ημέρες.

