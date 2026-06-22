Μουντιάλ 2026: Χαμηλά η μπάλα στο Αργεντινή – Αυστρία, Γαλλία και με χάντικαπ κόντρα στο Ιράκ

Στο AT&T Stadium του Άρλινγκτον διεξάγεται η αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αυστρία το βράδυ της Δευτέρας (22/6, 20:00) για την 2η αγωνιστική του Group J στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

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Απόλυτα πειστική στην πρεμιέρα του ομίλου η Αργεντινή, δεν άφησε κανένα περιθώριο... αμφισβήτησης στην Αλγερία. Ο Λιονέλ Μέσι (απ)έδειξε πως κάποιες φορές η ηλικία είναι απλά ένα αριθμός και σημείωσε χατ-τρικ, οδηγώντας τους συμπαίκτες του στην επικράτηση με σκορ 3-0. Ουσιαστική και εξαιρετικά αποτελεσματική η Αργεντινή, χρειάστηκε μόλις 48% κατοχής μπάλας, 10 τελικές (έξι στον στόχο) και 1.26 xG για να κάνει το κομμάτι της. Με νίκη επί της Αυστρίας, η «αλμπισελέστε» σφραγίζει την πρόκριση και μαζί την πρωτιά στο γκρουπ.

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Η Αυστρία ζορίστηκε λίγο παραπάνω από όσο θα περίμενε κανείς, αλλά εντέλει έκανε τη δουλειά απέναντι στην Ιορδανία. Μέχρι το 76' το σκορ ήταν στο 1-1 (21' Σμιντ - 50' Ολουάν), σε εκείνο το χρονικό σημείο ωστόσο οι Αυστριακοί ανέκτησαν το προβάδισμα με αυτογκόλ του Ελ Αράμπ. Στο... 12ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Αρανούτοβιτς διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Δίκαιο το αποτέλεσμα, καθώς η Αυστρία ολοκλήρωσε το ματς με 63% κατοχή μπάλας, 11 τελικές (τέσσερις on target) και 1.69 xG, που έκανε την πραγματική διαφορά στο παιχνίδι.

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Δεν είναι αμελητέα ποσότητα η Αυστρία, που είναι συμπαγής, πειθαρχημένη και με ξεκάθαρους ρόλους στο παιχνίδι της. Η Αργεντινή ωστόσο είναι σε εξαιρετική κατάσταση και με σαφώς μεγαλύτερη ποιότητα. Χωρίς ιδιαίτερη αξία οι αποδόσεις για το φαβορί, σε ένα ματς που δύσκολα θα ανοίξει πολύ. Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & Σλάγκερ 4+ αποκρούσεις & Αυστρία Under 9,5 προσπάθειες για γκολ σε απόδοση 5.70 στο Bet Builder της Stoiximan.

Τα μεσάνυχτα είναι προγραμματισμένη η σέντρα της αναμέτρησης Γαλλία - Ιράκ, που διεξάγεται στο Lincoln Field της Φιλαδέλφεια για την 2η αγωνιστική του Group I στο Μουντιάλ 2026.

Η Γαλλία κουβαλάει την ταμπέλα ενός από τα βασικά φαβορί κατάκτησης του τροπαίου και με την εμφάνιση της απέναντι στη Σενεγάλη φαντάζει ικανή να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες. Το πρώτο μέρος κύλησε δίχως ιδιαίτερες συγκινήσεις, το δεύτερο ημίχρονο ωστόσο αποζημίωσε το φίλαθλο κοινό. Κυρίως γιατί οι «τρικολόρ» ανέβασαν στροφές, κατά διαστήματα... έκρυψαν το τόπι και εντέλει έφτασαν στο υπέρ τους 3-1 με δύο γκολ του Εμπαπέ και ένα του Μπαρκολά. Η ποιότητα στη δημιουργία οδήγησε τη Γαλλία σε οκτώ τελικές στον στόχο και το 1.78 xG μαρτυρά την αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση.

Το Ιράκ αντιστάθηκε για κάτι περισσότερο από 40 λεπτά στη Νορβηγία, με τον Χουσεΐν στο 39' να ισοφαρίζει το γκολ του Χάαλαντ δέκα λεπτά νωρίτερα στο ματς. Η συνέχεια όμως ήταν πολύ διαφορετική, με την διαφορά ποιότητας να αποτυπώνεται στο χορτάρι για το τελικό 1-4. Πολύ συγκεκριμένο το αγωνιστικό ταβάνι για τους Ιρακινούς, μοιάζει απίθανο να έχουν την οποιαδήποτε τύχη στον όμιλο και δύσκολα θα πάρουν βαθμούς μέχρι το φινάλε.

Καθαρά από τα κέφια της Γαλλίας εξαρτάται το πόσο γρήγορα θα... εξαφανιστεί κάθε ενδιαφέρον για το παιχνίδι. Ακόμη και αλλαγές να κάνει ο Ντεσάν σε σχέση με την πρεμιέρα, η διαφορά των ομάδων είναι πολύ μεγάλη. Το συνδυαστικό στοίχημα 1(-2) & Ολισέ 1+ ασίστ & Ιράκ Over 11,5 φάουλ σε απόδοση 5.80 στο Bet Builder της Stoiximan.



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