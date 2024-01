Ο Άνταμ Σίλβερ επιβεβαίωσε ότι το In-Season TOurnament θα πραγματοποιηθεί και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Το φετινό πρωτάθλημα του NBA έχει μία σημαντική αλλαγή σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς οι ομάδες έλαβαν μέρος στο πρώτο In-Season Tournament στην ιστορία της διοργάνωσης, με τους Λος Άντζελες Λέικερς να κατακτούν τον τίτλο στον τελικό του Λας Βέγκας κόντρα στους Ιντιάνα Πέισερς με 123-109.

Ο κομισάριος του πρωταθλήματος, Άνταμ Σίλβερ, σε μία πρόσφατη συνέντευξη τύπου πριν τον αγώνα του Παρισιού ανάμεσα στους Κλίβελαντ Καβαλίερς και τους Μπρούκλιν Νετς, δήλωσε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία για το αν θα γίνει και την επόμενη σεζόν το συγκεκριμένο τουρνουά. Μάλιστα ο ίδιος αποκάλυψε ότι υπάρχουν υπό εξέταση ορισμένες αλλαγές.

At a news conference before Cavs/Nets in Paris, NBA commissioner Adam Silver says "no doubt" that the In-Season Tournament will return next season ... albeit with some "potential changes" under consideration RE: tiebreakers, courts, name, etc.



More NBA: https://t.co/A6ycVmnrjq