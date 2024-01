Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα πέτυχε ξεχωριστό triple double κόντρα στους Πίστονς.

Οι Σπερς βύθισαν ακόμα περισσότερο στην τελευταία θέση τους Πίστονς και τους νίκησαν με 130-108. H ομάδα του Πόποβιτς έδωσε σημεία ζωής κόντρα στο απογοητευτικό Ντιτρόιτ, με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να κάνει Triple double με 16 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ και να γράφει ιστορία.

Ο Γάλλος ψηλός και No.1 του draft, έγινε ο νεότερος σέντερ στην ιστορία του ΝΒΑ με triple double, βάζοντας άλλο ένα παράσημο στην καριέρα του που στην ουσία φέτος ξεκίνησε στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Η χρονιά είναι δύσκολη για τους Σπερς, αλλά ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα δείχνει να είναι η αχτίδα φωτός για να χτίσουν για το μέλλον. Είναι πολύ ξεχωριστή περίπτωση παίκτη και το δείχνει σε κάθε ματς.

Youngest center EVER (20) to record a triple double 🔥



Wemby is special 🌟 pic.twitter.com/bHyjP8hxbd