Προς το παρόν ανακούφιση για τον Ταϊρίς Χαλιμπέρτον που απέφυγε τα χειρότερα και ο τραυματισμός του στον μηρό θα επανεκτιμηθεί σε δύο εβδομάδες.

Οι Πέισερς επικράτησαν τα ξημερώματα των Σέλτικς αλλά τα πάντα γύριζαν γύρω από τον Ταϊρίς Χαλιμπέρτον. Ο σταρ των Πέισερς απέφυγε τα χειρότερα, όπως αναφέρει ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι.

Μετά το σπαγγάτο που του δημιούργησε πρόβλημα στον μηρό, η μαγνητική έδειξε διάταση βαθμού ένα και πλέον στην Ιντιανάπολις ανακουφίστηκαν.

Tyrese Haliburton being carried to the locker room after slipping on the floor. Hope he’s ok. 🙏 pic.twitter.com/4GKkZbQwME

Βέβαια αυτό δε σημαίνει πως δε θα μείνει εκτός. Το διάστημα που θα λείψει από τους Πέισερς είναι τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Εκεί θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του και θα φανεί αν μπορεί να επιστρέψει.

Οι Πέισερς έχουν ρεκόρ 21-15, με τον Χαλιμπέρτον να μετράει 24.4 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 12.7 ασίστ.

Pacers star Tyrese Haliburton has a Grade 1 left hamstring strain, an MRI revealed on Tuesday, sources tell ESPN. He’s expected to be re-evaluated in approximately two weeks but there’s relief that he’s avoided serious injury. pic.twitter.com/AnYt2ov7pV