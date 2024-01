Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον αποχώρησε στα χέρια των συμπαικτών του, μετά από τραυματισμό που προκάλεσε ένα σπαγγάτο!

Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον επιχείρησε ένα μπάσιμο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των Ιντιάνα Πέισερς με τους Μπόστον Σέλτικς.

Ο γκαρντ των Πέισερς, ο οποίος φέτος διανύει μία σεζόν σε επίπεδο MVP με 24.4 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 12.7 ασίστ γλίστρησε στο παρκέ με αποτέλεσμα να κάνει σπαγγάτο!

Tyrese Haliburton being carried to the locker room after slipping on the floor. Hope he’s ok. 🙏 pic.twitter.com/4GKkZbQwME

Αμέσως έπιασε το αριστερό πόδι, στο ύψος του γλουτού, δείχνοντας να πονάει. Δεν επιχείρησε να σηκωθεί από το παρκέ, με τους συμπαίκτες του να τον βγάζουν κυριολεκτικά σηκωτό (!), με τον ίδιο να έχει βάλει μία πετσέτα στο πρόσωπό του.

Θα υποβληθεί σε εξετάσεις, με τους Πέισερς να περιμένουν να μάθουν τη διάγνωση και το διάστημα της απουσίας του.

Tyrese Haliburton had to be carried to the locker room after doing the splits on a fall 😳



Hope he's okay 🙏 pic.twitter.com/Z2REIkW6eh