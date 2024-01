Κινγκς και Ράπτορς δεν τα βρήκαν στις διαπραγματεύσεις για τον Πασκάλ Σιάκαμ, με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς να έχουν τα μάτια τους... ορθάνοιχτα προς την περίπτωσή του.

Το μέλλον του Πασκάλ Σιάκαμ φαίνεται πως θα είναι μακριά από το Τορόντο. Ο ίδιος ο παίκτης μπορεί να μη θέλει να φύγει για να ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του, αλλά οι Ράπτορς θέλουν να κάνουν το rebuild.

Και η αλήθεια είναι πως για εκείνον σκοπεύουν να ενδιαφερθούν πολλές και διαφορετικές ομάδες. Με τους Σακραμέντο Κινγκς να έχουν υπάρξει μία από αυτές. Οι «Βασιλιάδες» έχουν ήδη βάλει στο trading block τους Μπαρνς, Χέρτερ και Μίτσελ.

Κάτι που σημαίνει πως αδειάζουν χώρο από παίκτες που δεν απέδωσαν τα μέγιστα στη σεζόν, για να κάνουν all-in προς έναν σταρ του βεληνεκούς του Σιάκαμ. Ωστόσο όπως διαβεβαίωσε ο Σαμς Σαράνια, οι μεταξύ τους συνομιλίες έχουν πλέον τελειώσει. Κάτι που σημαίνει πως τα assets τους θα οδηγηθούν για κάποιον άλλον σταρ ως τις 8 Φεβρουαρίου. Και μένει φυσικά να φανεί πώς θα επηρεαστεί από όλο αυτό ο Σάσα Βεζένκοβ.

The Sacramento Kings are deciding to pull out of the Pascal Siakam talks, sources say. Things can be fluid, but Kings-Raptors talks are now over. https://t.co/oQtwcbKtjF