Μια ατάκα του Κερ φαίνεται πως εκνεύρισε τον Γιόκιτς, ο οποιός στη συνέχεια υπέγραψε τη μεγάλη ανατροπή των Νάγκετς.

Οι Νάγκετς πέτυχαν την μεγάλη ανατροπή, ενώ βρέθηκαν να χάνουν με 110-94 από τους Γουόριορς στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου. Ο Νίκολα Γιόκιτς υπέγραψε τη μεγάλη νίκη του Ντένβερ, αφού πέτυχε το δίποντο ισοφάρισης, αλλά και το νικητήριο τρίποντο στο τέλος.

Υπάρχει μια στιγμή που εικάζεται πως.... ξύπνησε τον Νίκολα Γιόκιτς που το πήρε προσωπικά και οδήγησε την ομάδα του στη μεγάλη ανατροπή. Μετά από ένα σκληρό φάουλ του Joker τον Ποτζιέμσκι, ο Κερ γύρισε προς τον Σέρβο και του είπε «μην το κάνεις αυτό». Στη συνέχεια ακολούθησε φυσικά το show του Γιόκιτς και ίσως ο προπονητής των Γουόριορς να το μετάνιωσε. Πάντως ο Κερ είχε ξεσπάσει στο παρελθόν για τις 18 βολές του Γιόκιτς κόντρα στο Γκόλντεν Στέιτ,

Steve Kerr’s “don’t do that” to Nikola Jokic after getting physical with Brandin Podziemski up the court might’ve been the reason why Jokic had an “and I took that personally moment”…



That led to an 18-point 4th quarter comeback & game-winning bank shot from half court from… pic.twitter.com/AR7VVyj5hr