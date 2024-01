Ο Σέι Γκίλτζιους - Αλεξάντερ κάνει πράματα και θάματα φέτος μπαίνοντας στην εξίσωση για το βραβείο του MVP.

Είχε προειδοποίησει από πέρυσι ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, τότε που ήταν μέλος της κορυφαίας πεντάδας του ΝΒΑ. Όμως την σεζόν που πέρασε, η Οκλαχόμα δεν είχε την φετινή πορεία.

Φέτος ο Καναδός σταρ συνεχίζει τα... όργια, οδηγώντας τους Θάντερ στην δεύτερη θέση της Δύσης μέχρι τώρα με ρεκόρ 23-9. Μάλιστα η Οκλαχόμα ειναι εκ των πιο φορμαρισμένων ομάδων στη λίγκα με 5 σερί νίκες και 8 νίκες στα 10 τελευταία ματς.

Κόντρα στη Βοστώνη έδωσε άλλο ένα ρεσιτάλ με 36 πόντους, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 0 λάθη. Με αυτόν τον τρόπο είναι ο παίκτης με τις περισσότερες 30άρες από το ξεκίνημα της περσινής σεζόν μέχρι σήμερα.

Μάλιστα ο SGA με τη σεζόν που κάνει, έχει μπει στην εξίσωση για MVP. Απειλεί πλέον τους Εμπίντ, Γιόκιτς, Γιάννη και Ντόντσιτς. Μετρά 31.4 πόντους, 6.4 ασίστ, 5.7 ριμπάουντ και 2.6 κλεψίματα κατά μέσο όρο. Φοβερό επιθετικό πακέτο και αναμφίβολα ένας εκ των κορυφαίων περιφερειακών αμυντικών στο NBA.

Shai tonight:



36 PTS

6 REB

7 AST (0 TOV)

14-22 FG

3-5 3P



Leading the league in 30-point games since the start of last season. https://t.co/H2HY995s1t