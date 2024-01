Ο γιος του Γιάννη Αντετοκούνμπο έκλεψε την παράσταση πριν το ματς των Μπακς με τους Πέισερς.

Οι Μπακς δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Πέισερς, οι οποίοι αποδεικνύονται κακός τους... δαίμονας φέτος. Πάντως πριν την έναρξη του ματς, ο γιος του Γιάννη Αντετοκούνμπο έκανε τα μαγικά του στο παρκέ.

Ο πιτσιρικάς έδειξε πως κάτι έχει μάθει από τον πατέρα του και ξεκίνησε τις ντρίμπλες, τρελαίνοντας κόσμο στο Μιλγουόκι. Φοβερός ο μικρός, έκλεψε την παράσταση.

Απολαύστε τον

Giannis' son getting some handles work in before the game! 😆



