Ο Κουίκλι για το trade στους Ράπτορς: «Όταν μου το είπαν κοιμόμουν και νόμιζα ότι έβλεπα όνειρο» (vid)

Ο Ιμάνουελ Κουίκλι ήταν από τους παίκτες που έγιναν trade για τη μετακόμιση του Ανουνόμπι στους Νικς, με τον ίδιο να πίστευε ότι το είδε στο όνειρό του!

Λίγο πριν εκπνεύσει το 2023 πραγματοποιήθηκε ένα σημαντικό trade στο ΝΒΑ, το οποίο έστειλε τον Όου Τζι Ανουνόμπι στους Νιου Γιορκ Νικς και τους Αρ Τζέι Μπάρετ και Ιμάνουελ Κουίκλι στους Τορόντο Ράπτορς.

Κατά την παρουσίαση των νέο αποκτημάτων στο Τορόντο, ο Κουίκλι έκλεψε την παράσταση όταν αποκάλυψε τη στιγμή που πληροφορήθηκε ότι έγινε trade στους Ράπτορς: «Εκείνη την ημέρα βρισκόμασταν στην Ιντιανάπολις για ένα παιχνίδι. Εγώ κοιμόμουν όταν χτύπησε το τηλέφωνο για να μου πει ο ατζέντης μου ότι έγινα trade. Και να τον έπαιρνα αμέσως πίσω. Νόμιζα τότε ότι το έβλεπα σε όνειρο» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Ιμάνουελ Κουίκλι.

Σε 30 ματς τη φετινή σεζόν, ο 2 χρονος γκαρντ είχε κατά μέσο όρο 15 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ στους Νικς, ενώ σούταρε με 45% εντός παιδιάς, 40% στα τρίποντα και 87% στις βολές.

