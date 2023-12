Οι Τορόντο Ράπτορς και οι Νιου Γιορκ Νικς προχώρησαν σε ανταλλαγή, με τον Οου Τζι Ανουνόμπι να πηγαίνει στη Νέα Υόρκη και την αντίθεση διαδρομή να κάνουν οι Αρ Τζέι Μπάρετ και Ιμάνουελ Κουίκλι!

Λίγες ώρες πριν την ολοκλήρωση του 2023, στο ΝΒΑ κάνουν ανταλλαγές. Οι Τορόντο Ράπτορς αποφάσισαν να αποχωριστούν τον Οου Τζι Ανουνόμπι, φυσικά με το αζημίωτο.

Ο Ανουνόμπι κατέληξε στους Νιου Γιορκ Νικς για να αποτελέσει τον τρίτο πόλο δίπλα στους Τζέιλεν Μπράνσον και Τζούλιους Ραντλ.

Breaking: The Toronto Raptors are trading OG Anunoby to the New York Knicks, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/Rcr6FGhjyc