Με τον Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ στη συζήτηση για το MVP οι Θάντερ ανεβαίνουν διαρκώς και στοχεύουν ψηλά τη φετινή σεζόν.

Οι Θάντερ έκαναν το τέλειο παιχνίδι. Αυτή η νεανική παρέα της Οκλαχόμα πέρασε από την έδρα των Νάγκετς, ισοπεδώνοντας τον Γιόκιτς και τους πρωταθλητές, με τον Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ μπροστάρη.

Ο εντυπωσιακός Καναδός που βρέθηκε πέρσι στην καλύτερη πεντάδα, έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο. Σκόραρε 40 με 14/20 εντός παιδιάς για να υπογράψει τη μεγαλειώδη νίκη των Θάντερ.

Αυτή μάλιστα ήταν για τον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ η τρίτη 40άρα της σεζόν, με το όνομά του φυσικά να μπαίνει και στις συζητήσεις για το MVP δειλά-δειλά. Και πώς να γίνει διαφορετικά άλλωστε όταν μετράει 35 πόντους μέσο όρο και 6.2 ασίστ, 6.0 ριμπάουντ στα τελευταία πέντε παιχνίδια, με 59% εντός παιδιάς.

Το μόνο σίγουρο είναι πως δεν πρόκειται για... τυχαίο όλο αυτό που συμβαίνει στους Θάντερ, μαζί και με τον Χόλμγκρεν. Μένει μόνο να φανεί πού θα σταματήσει για αυτούς η φετινή σεζόν.

Shai's last 5 games:



35.0 PPG

6.0 RPG

6.2 APG

2.6 SPG

1.2 BPG

59 FG%



