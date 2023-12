Όταν ο Τζέιμς Χάρντεν πασάρει, τότε οι Κλίπερς είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα και έχουν 7-1 στις βραδιές που μετράει 10+ ασίστ.

Όταν ο Τζέιμς Χάρντεν είναι αφοσιωμένος, τότε λίγοι μπορούν να πουν κάτι για το ταλέντο του. Από τη στιγμή που πήγε στους Κλίπερς το μείγμα έμοιαζε... εκρηκτικό, αλλά ο «Μούσιας» παίζει εξαιρετικά στο ξεκίνημά του στο Λος Άντζελες.

Μάλιστα προσέθεσε άλλο ένα παιχνίδι με εκπληκτική δημιουργία, έχοντας 13 ασίστ απέναντι στους Γκρίζλις, για να φτάσουν οι Κλίπερς στη 19η νίκη του.

Όπως σημειώνει και το Statmuse, οι Κλίπερς μοιάζουν ανίκητοι όταν εκείνος πασάρει με αυτόν τον τρόπο και λειτουργούν όλα... ρολόι στην επίθεσή τους. Σε ένα ρόστερ που ο Ράσελ Γουέστμπρουκ έρχεται ως 6ος παίκτης από τον πάγκο.

Οι Κλίπερς λοιπόν έχουν ρεκόρ 7-1 όταν ο Χάρντεν σημειώνει 10 ή περισσότερες ασίστ, ενώ βρίσκονται στο 10-9 όταν έχει μονοψήφιο αριθμό στις τελικές του πάσες.

Σε μία... μηχανή που φαίνεται να λειτουργεί πολύ καλύτερα με τις εμπνεύσεις του Χάρντεν.

