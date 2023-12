Ο Τομ Τίμποντο και οι Νιου Γιορκ Νικς... βράζουν για τα σφυρίγματα που δεν παίρνει ο Τζέιλεν Μπράνσον!

Κάθε σούπερ σταρ στο NBA έχει τη δική του απαίτηση για να... σφυρίζεται όπως του αξίζει. Έτσι και ο Τζέιλεν Μπράνσον, όπως παραδέχτηκε μάλιστα ο προπονητής του, Τομ Τίμποντο.

Οι Νικς δεν τα κατάφεραν απέναντι στους Μάτζικ, με τον Μπράνσον να δέχεται πολύ σκληρά μαρκαρίσματα σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Τιμπς. Μάλιστα στα περισσότερα από αυτά δεν πήρε αυτό που του άξιζε, τελειώνοντας με 20 πόντους εκ των οποίων 12/12 βολές.

«Αυτά που περνάει είναι γελοία. Γελοία. Δέχεται... ξύλο και τρελαίνομαι, έχω κουραστεί» τόνισε μεταξύ άλλων ο Τίμποντο για τον τρόπο που σφυρίζουν οι διαιτητές τον Μπράνσον.

Thibs on Jalen Brunson: "What this guy's going through's ridiculous. Ridiculous. He's getting hammered time after time, and I'm just getting sick & tired of it. I watch it, I send it in…They're fouls. Plain & simple. They're fouls…Sick & tired of it…" pic.twitter.com/QSUfprHxSS