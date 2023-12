Η κατάταξη στο NBA: Ακολουθούν τους Σέλτικς οι Μπακς

Στο... κατόπι των αήττητων εντός έδρας Μπόστον Σέλτικς παραμένουν οι Μπακς, που έχουν πλέον ρεκόρ 24-8.

Οι Σέλτικς κατάφεραν να αντέξουν για άλλη μια φορά. Ούτε απόψε ηττήθηκαν στην έδρα τους και έτσι συνεχίζουν να έχουν το καλύτερο ρεκόρ στο NBA με 25-6, μετρώντας 16-0 στη Βοστώνη. Οι Μπακς όμως παραμένουν στο κυνήγι τους στην Ανατολή, με 24-8 ρεκόρ, την ώρα που στη Δύση τα πράγματα παραμένουν... άγρια. Οι Κινγκς ωστόσο, παρότι ο Σάσα Βεζένκοβ δεν πάτησε παρκέ, συνεχίζουν να χτυπούν την πόρτα της τετράδας με ρεκόρ 18-12.

