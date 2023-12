O Ταϊρίς Χαλιμπέρτον συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Σπουδαία πράγματα κάνει ο Χαλιμπέρτον τη φετινή σεζόν και αυτό δεν άλλαξε κόντρα στο Σικάγο. Ο σταρ της Ιντιάνα είχε 21 πόντους, 20 ασίστ (career high)) και 0 λάθη σε ένα απίστευτο ρεσιτάλ, οδηγώντας τους Πέισερς στη νίκη με 120-104 επί των Μπουλς.

Ίσως αυτή τη στιγμή να είναι ο κορυφαίος floor general στο ΝΒΑ και σίγουρα ο καλύτερος πασέρ στη λίγκα. Ο Χαλιμπέρτον έγραψε ιστορία κόντρα στους Μπουλς, αφού έγινε ο δεύτερος παίκτης ever μετά τον Κρις Πολ με 20 πόντους, 20 ασίστ και 0 λάθη σε ένα ματς.

Παραδίδει μαθήματα ο Χαλιμπέρτον και πλέον ανήκει στην αφρόκρεμα του ΝΒΑ, στο TOP 10 της λίγκας με της φετινές του εμφανίσεις. Τέλος είναι ο κύριος λόγος που οι Πέισερς αποτελούν την πιο fun to watch ομάδα στο ΝΒΑ και μία από τις καλύτερες επιθέσεις της λίγκας.

The only players to put up



20 points

20 assists

0 turnovers



in a game in NBA history. pic.twitter.com/mdXAwxZ2VF