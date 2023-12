Στεφ Κάρι και Κλέι Τόμπσον ήταν καταρρακωμένοι μετά την ήττα από τους Χιτ.

Είναι δύο παίκτες που έχουν πανηγυρίσει παρέα 4 πρωταθλήματα με τους Γουόριορς. Από το 2015 μέχρι το 2022, έφτασαν 4 φορές στην κορυφή του ΝΒΑ με τους... πολεμιστές. Στεφ Κάρι και Κλέι Τόμπσον, γνωστοί και ως Splash Brothers είναι τεράστια κεφάλαια για την ιστορία του Γκόλντεν Στέιτ. Πονάνε την ομάδα, έχουν περάσει δύσκολες, αλλά και πολλές όμορφες στιγμές σε αυτή.

Μετά το τέλος του ματς κόντρα στους Χιτ και την ήττα των Γουόριορς, η κάμερα έπιασε την απογοήτευση τους. Ο Κάρι είχε μια πετσέτα στο πρόσωπο του και έδειχνε την στεναχώρια του και ο Κλέι... κοιτούσε στο πουθενά.

Steph and Klay after Warriors loss tonight 😬



(via @957thegame) pic.twitter.com/CHLBB8zbS8