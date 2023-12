Ο παίκτης των Ντένβερ Νάγκετς, Άαρον Γκόρντον θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης καθώς έκανε 21 ράμματα μετά από επίθεση σκύλου.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει Σαμς Σαράνια, ο Άαρον Γκόρντον των Ντένβερ Νάγκετς, κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων είχε περιπέτειες με την υγεία του.

Πιο συγκεκριμένα ο 28χρονος φόργουορντ των περυσινών πρωταθλητών, δέχθηκε επίθεση από σκύλο και έχει τραύματα στα χέρια του και στο πρόσωπο. Εξαιτίας αυτών αναγκάστηκε να κάνει 21 ράμματα και θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αόριστο χρόνο.

Ο Γκόρντον στο NBA φέτος έχει κατά μέσο όρο 13,6 πόντους και με 6,9 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ σε 32 λεπτά ανά αγώνα.

