Ο Άλεν Άιβερσον δεν σταματά να δείχνει την αγάπη του για τους Σίξερς.

Είναι θρύλος των Σίξερς και ένας εκ των κορυφαίων και πιο χαρισματικών σκόρερ που έχουν περάσει από το ΝΒΑ. Ο Άλεν Άιβερσον έχει τιμήσει και με το παραπάνω τη φανέλα της Φιλαδέλφεια, οδηγώντας την ομάδα στους τελικούς του 2001, τότε που δεν γινόταν όμως να νικήσει μόνος του τους Λέικερς του Σακίλ και του Κόμπι.

Ο Answer ανέφερε πως αγαπά την ομάδα και θέλει ένα πόστο στην ομάδα, μιλώντας στη δημοσιογράφο Ρείτσελ Νίκολς. «Ο» ρόλος μου δεν είναι κάπου κοντά όπου εγώ νομίζω που θα έπρεπε. Αγαπώ τον οργανισμό για όσα έκανε για μένα. Θέλω να τους δώσω τα πάντα», ήταν τα λόγια του.

Eίναι ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας, δεύτερος στα κλεψίματα και πρώτος σε εύστοχα τρίποντα. Αλλά η συνεισφορά του δεν μετριέται σε αριθμούς. Ο Άιβερσον ήταν ένας... μάγος πάνω στο παρκέ.

