Oι Πίστονς έγραψαν αρνητική ιστορία με την 27η σερί ήττα τους.

Η κατηφόρα των Πίστονς δεν έχει σταματημό και δεν δείχνει να φτιάχνει το πράγμα. Το Ντιτρόιτ δεν τα κατάφερε ούτε κόντρα στους Νετς χάνοντας με 118-112 και με αυτόν τον τρόπο πήγε στις 27 σερί ήττες.

Με αυτόν τον τρόπο έσπασε το ρεκόρ με τις περισσότερες σερί ήττες σε μια σεζόν. Το Μπρούκλιν τους έκανε να φτάσουν και στην 26η σερί ήττα το Σάββατο, ενώ τους καθάρισε και τα ξημερώματα της Τετάρτης, υποχρεώνοντας τους σε ντροπιαστικό ρεκόρ.

Πάντως μόνο οι Σίξερς έχουν μεγαλύτερο σερί ηττών γενικά, όμως αν μετρήσουμε δύο σεζόν. Φιλαδέλφεια έφτασε στα 28 σερί ματς δίχως νίκη ανάμεσα στις σεζόν 2014-15 και 2015-16.

Ένα franchise που το 2004 είχε πανηγυρίσει το τελευταίο του τίτλο με Μπίλαπς, Χάμιλτον, Πρινς, Ρασίντ και Μπεν Γουάλας. Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να... κλαις.

The Pistons set the longest single-season losing streak in NBA history with 27-straight losses pic.twitter.com/0pV1fYpIeu