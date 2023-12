Ο Λούκα Ντόντσιτς έφτασε τους 50 πόντους στο χριστουγεννιάτικο ματς με τους Σανς και μπήκε σε μια λίστα θρύλων.

Εντυπωσιακά πράγματα έκανε ο Λούκα Ντόντσιτς στο χριστουγεννιάτικο ματς κόντρα στους Σανς. Ο Σλοβένος γκαρντ είχε 50 πόντους 14 ασίστ και 8/16 τρίποντα σε ένα απίστευτο show. Μάλιστα με αυτό τον τρόπο έγινε και ο 4ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με 50άρα τα Χριστούγεννα.

Έτσι μπήκε σε ένα κλειστό club θρύλων και σίγουρα τα ονόματα ζαλίζουν. Μαζί του σε αυτή τη λίστα οι Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, Ρικ Μπάρι και Μπερνάρντ Κινγκ. Σίγουρα η... παρέα του Λούκα είναι σπουδαία.

Ο Σλοβένος σμπαράλιασε την άμυνα των Σανς, προσφέροντας μια μοναδική... χριστουγεννιάτικη παράσταση και φτάνοντας τους 10.000 πόντους με ένα μακρινό τρίποντο.

LUKA PUTS HIMSELF IN GOOD COMPANY ON CHRISTMAS 🔥 pic.twitter.com/YyTVOXlMvd