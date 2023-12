Ο κόσμος των Θάντερ δεν ξεχνά τι πρόσφερε στην ομάδα ο Ράσελ Γουέστμπρουκ.

Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ είναι ένας από τους σημαντικότερους παίκτες στην ιστορία των Θάντερ. O Russ αγωνίστηκε με τη φανέλα της Οκλαχόμα από το 2008 μέχρι και τη σεζόν 2018-19, πραγματοποιώντας αρκετές εκπληκτικές εμφανίσεις. Συχνά πυκνά έγραφε και triple double, όντας ο ηγέτης της ομάδας και μετά την αποχώρηση του Κέβιν Ντουράντ. Άλλωστε στην Οκλαχόμα πανηγύρισε και το βραβείο του MVP το 2018.

Πρόσφερε πολλά στην πόλη και την ομάδα και οι φίλαθλοι των Θάντερ δεν ξεχνούν τον Russ. Ο έμπειρος γκαρντ αποθεώθηκε τη στιγμή που πέρασε στο παρκέ στο ματς των Κλίπερς μέσα στην Οκλαχόμα, με τον κόσμο να αναγνωρίζει την προσφορά του στο franchise. Από τους πιο κυρίαρχους point guard στο ΝΒΑ όσο έπαιζε στους Θάντερ.

Russ gets a warm welcome in OKC 💙 pic.twitter.com/hUqVhXGHYN