Ο Τζέιλεν Μπράουν προκάλεσε τον Στεφ Κάρι και εκείνος... απάντησε στο παρκέ αλλά και στον πανηγυρισμό, επιβεβαιώνοντας πως όταν βλέπει το πράσινο των Σέλτικς τρελαίνεται.

Η νίκη των Γουόριορς επί των Σέλτικς ήταν επεισοδιακή. Όπως σχεδόν κάθε τους συνάντηση. Αλλά φυσικά ο Στεφ Κάρι δε θα μπορούσε να μείνει έξω από το σόου, υπογράφοντας με άλλη μία παράστασή του από το τρίποντο τη σπουδαία ανατροπή από το -17.

Μπορεί να χρειάστηκε παράταση αλλά ο Κάρι το πέτυχε το... ριφιφί και χάρισε μια νίκη στους «πολεμιστές», απαντώντας και στον Τζέιλεν Μπράουν. Ο σταρ των Σέλτικς ένιωθε ανίκητος στα μέσα της 3ης περιόδου, εκεί όπου οι Κέλτες είχαν ξεκινήσει να χτίζουν μια διαφορά.

Σκοράροντας για το 70-83, ο Μπράουν πήρε... παραμάζωμα τον πιο κοντό Κάρι και πέτυχε καλάθι και φάουλ. Το 5ο μάλιστα φάουλ του Στεφ. Η αντίδραση; Too small to guard me! Ο Μπράουν έκανε τον γνωστό πανηγυρισμό, δείχνοντας σε όλους πόσο... μικρός είναι ο Κάρι για να τον μαρκάρει.

Και φυσικά η απάντηση ήταν εμφατική. Ο Κάρι δε σταμάτησε να εκτοξεύει τρίποντα μέχρι να δει τους Σέλτικς... τελειωμένους, νοκ άουτ στο παρκέ. Ολοκλήρωσε με 33 πόντους και 6/11 από την περίμετρο, σε μια βραδιά γεμάτη κρίσιμα και τεράστια σουτ.

Η... σχέση του «Night Night» με τους Σέλτικς

Όπως αυτό που μείωσε στον πόντο στην κανονική περίοδο σε 115-116, ενώ λίγο αργότερα ισοφάρισε σε 121-121. Και τελείωσε με τη... βόμβα για το 130-126, όπου και ξαναέβαλε για ύπνο τους Σέλτικς.

Εκεί ήρθε και το «Night Night», απέναντι στην ομάδα που έγινε viral. Ο Κάρι μπορεί να το έβγαλε στην επιφάνεια απέναντι στους Νάγκετς, στα play-offs του 2022, αλλά το έκανε viral μετά το Game6 των τελικών, εκεί όπου... διέλυσε τους Σέλτικς για να οδηγήσει τους Γουόριορς στον τελευταίο τους τίτλο!

Η αγάπη για τους Κέλτες δεν ξεχνιέται και ο Κάρι έχει χτίσει μια εκπληκτική παράδοση απέναντί τους, δίνοντας άλλο ένα ρεσιτάλ τα ξημερώματα.

Τα «Night Night» του Κάρι