O Τσετ Χόλμγκρεν είχε γίνει... τερματοφύλακας με 9 τάπες και ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ήταν εκείνος που πέτυχε το νικητήριο καλάθι για την Οκλαχόμα μέσα στην έδρα των Ντένβερ Νάγκετς για το 118-117!

Όπως λένε οι Αμερικανοί «when the going gets tough, the tough get going» για τις στιγμές που η μπάλα «καίει» και πρέπει να βγουν μπροστά οι μεγάλοι πρωταγωνιστές.

Μπορεί να είναι Καναδός, αλλά ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ φρόντισε να δώσει εμφατικά σημασία στην εν λόγω φράση. Με 0.9'' για το τέλος του αγώνα στο Ντένβερ, ο σούπερ σταρ των Οκλαχόμα Σιτι Θάντερ ανέλαβε την τελευταία επίθεση της ομάδας του και φρόντισε να βάλει φαρδιά - πλατιά την υπογραφή του.

Αν και σούταρε κάτω από δύσκολες προϋποθέσεις επιχειρώντας mid range τζαμπ σουτ, έστειλε τη μπάλα στο καλάθι των Νάγκετς και χάρισε στην ομάδα του την εκτός έδρας νίκη με 118-117! Στα τελευταία 0.9'' για το τέλος το Ντένβερ δεν κατάφερε να «βγάλει» το «special play» του Μαλόουν και οι Θάντερ έφτασαν στο 16-8 αφήνοντας τους πρωταθλητές στο 17-10.

SGA with the go-ahead bucket 🥶 pic.twitter.com/tAadx319jQ — OKC THUNDER (@okcthunder) December 17, 2023

Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ήταν και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 25 πόντους, 8 ασίστ και 6 ριμπάουντ, ενώ άλλους 24 πόντους με 11/20 σουτ είχε ο Τζέιλεν Γουίλιαμς. Βέβαια ο παίκτης-κλειδί της Οκλαχόμα ήταν ο Τσετ Χόλμγκρεν, ο οποίος άγγιξε το tripel double με... τάπες, έχοντας 17 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 μπλοκ! Ο Βασίλιε Μίτσιτς δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου.

Για τους Ντένβερ Νάγκετς, ο Νίκολα Γιόκιτς είχε 24 πόντους, 12 ασίστ και 6 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησαν οι Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ (20π., 11ριμπ.), Άαρον Γκόρντον (16π.) και Τζαμάλ Μάρεϊ (15π., 0/6τρ.)

Τα δωδεκάλεπτα: 31-27, 56-54, 87-85, 117-118.