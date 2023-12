Ο Ντόριλ Μόρεϊ θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του ως πρόεδρος των Σίξερς ως το 2028 μετά την επέκταση που του έδωσε η Φιλαντέλφια.

Ο Ντάριλ Μόρεϊ ανέλαβε προ τριετίας το δύσκολο project της αναδόμησης των Σίξερς που έδωσαν στον άλλοτε GM των Χιούστον Ρόκετς τη θέση του προέδρου στον οργανισμό.

Ο Μόρεϊ ήταν ο άνθρωπος που δημιούργησε σοβαρότατο πρόβλημα στις σχέσεις ΝΒΑ - Κίνας με ένα tweet που είχε κάνει, ζητώντας ελευθερία στο Χονγκ Κονγκ! Εν συνεχεία, αποχώρησε από τους Ρόκετς και ανέλαβε το rebuilding των Σίξερς που του έδωσαν νέο συμβόλαιο ως το 2028.

Επί ημερών του, η Φιλαντέλφια έχει 65.3% ποσοστό νικών, φτάνοντας τρεις φορές στα ημιτελικά της Ανατολής. Φέτος οι Σίξερς φιγουράρουν στην τέταρτη θέση της κατάταξης στην περιφέρεια με ρεκόρ 16-7.

Philadelphia 76ers President of Basketball Operations Daryl Morey has agreed on a contract extension through the 2027-2028 season, sources tell ESPN. The Sixers have a .653 winning percentage in his three seasons on the job. pic.twitter.com/UPNLmychPO