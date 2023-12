Το ΝΒΑ δεν χαρίστηκε στον Ντρέιμοντ Γκριν και ο παίκτης των Γουόριορς θα παραμείνει εκτος επ'αόριστον.

Το πρόσωπο του... κακού παδιού έδειξε ξανά ο Ντρέιμοντ Γκριν, αφού στο Φοίνιξ Σανς - Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς είπε να κάνει πάλι του... κεφαλιού του και επέλεξε να γρονθοκοπήσει τον Βόσνιο στο πρόσωπο. Άμεσα οι διαιτητές των χρέωσαν με βίαιο φάουλ και τον απέβαλλαν από την αναμέτρηση.

Με αυτήν την αποβολή, ο κορυφαίος αμυντικός των πολεμιστών έφτασε στις 20 σε όλη του την καριέρα στο ΝΒΑ και κυνηγά τον Ρασίντ Γουάλας που βρίσκεται στην κορυφή.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, το ΝΒΑ τιμώρησε τον Γκριν για τη συμπεριφορά του και πλέον ο Ντρέιμοντ θα μείνει εκτός δράσης επ' αόριστον.

Επιπλέον ο παίκτης θα είναι σε συνεννόηση με το ΝΒΑ και την ομάδα του και θα επισκεφθεί ειδικό. Μάλιστα για να επιστρέψει στη δράση θα πρέπει να ακολουθεί κάποιους κανόνες μετά τις συνεδρίες του. Για τον Γκριν μίλησε και ο πρώην συμπαίκτης του, Κέβιν Ντουράντ που τόνισε πως θα πρέπει να τον βοηθήσουν.

Sources: Golden State's Draymond Green is expected to receive counseling and work with the Warriors and NBA while suspended after striking Phoenix's Jusuf Nurkic in the head on Tuesday night. He has to meet criteria before a return to play. pic.twitter.com/MD3drwvVag